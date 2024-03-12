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حالة جوية ماطرة تؤثر على أجزاء واسعة من الشرق الأوسط الأسبوع القادم

3/12/2024 7:08:40 PM
(MENAFN- Amman Net) تُشير أحدث نواتج التحليلات وبيانات المُحاكاة الحاسوبية للتنبؤات الجوية إلى أن أجزاء واسعة من الشرق الأوسط على موعد مع حالة جوية ماطرة، خلال الأسبوع القادم تجلب الأمطار لأكثر من 8 دول عربية، وتترافق بكتلة هوائية أبرد من المُعتاد تتسبب بانخفاض على درجات الحرارة.
ويأتي تأثير الحالة الماطرة المُتوقعة على نطاق إقليمي، بفعل توقعات باندفاع منخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط تدريجيًا مع مطلع الأسبوع القادم، بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة و رطبة ذات مصدر مداري، مما يؤدي الى أحوال جوية غير مستقرة واستجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر بشكل فعال في كل من مصر وبلاد الشام والسعودية بالإضافة إلى العراق والكويت، قبل أن يتحول لمنخفض جوي جبهي منتصف الأسبوع القادم.
*تفاصيل أولية عن الحالة الجوية الماطرة ونطاق تأثيرها:
-الأحد 17 مارس/آذار: يقترب الحوض العلوي البارد من المنطقة وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار مُتفرقة على أجزاء من جمهورية مصر وغرب ووسط المملكة السعودية.
-الإثنين 18 مارس/آذار: تتعمق الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العالية شرقي البحر الأبيض المُتوسط بالتزامن مع امتداد مُنخفض البحر الأحمر، بحيث تهطل أمطار مُتفاوتة الغزارة في أجزاء عِدّة من شمال وغرب ووسط المملكة السعودية والعراق ويصحبها حدوث العواصف الرعدية أحياناً، كما وتشهد أجزاء من بلاد الشام ومصر بعض الأحوال الجوية غير المُستقرة.
-الثلاثاء 19 مارس/آذار: يشتد تأثير الحالة الجوية الماطرة بشكل إضافي على أجزاء مُختلفة من شمال ووسط وغرب المملكة السعودية بالإضافة إلى بلاد الشام والعراق والكويت ومصر.

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