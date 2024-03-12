حالة جوية ماطرة تؤثر على أجزاء واسعة من الشرق الأوسط الأسبوع القادم

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- Amman Net) تُشير أحدث نواتج التحليلات وبيانات المُحاكاة الحاسوبية للتنبؤات الجوية إلى أن أجزاء واسعة من الشرق الأوسط على موعد مع حالة جوية ماطرة، خلال الأسبوع القادم تجلب الأمطار لأكثر من 8 دول عربية، وتترافق بكتلة هوائية أبرد من المُعتاد تتسبب بانخفاض على درجات الحرارة.
ويأتي تأثير الحالة الماطرة المُتوقعة على نطاق إقليمي، بفعل توقعات باندفاع منخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط تدريجيًا مع مطلع الأسبوع القادم، بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة و رطبة ذات مصدر مداري، مما يؤدي الى أحوال جوية غير مستقرة واستجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر بشكل فعال في كل من مصر وبلاد الشام والسعودية بالإضافة إلى العراق والكويت، قبل أن يتحول لمنخفض جوي جبهي منتصف الأسبوع القادم.
*تفاصيل أولية عن الحالة الجوية الماطرة ونطاق تأثيرها:
-الأحد 17 مارس/آذار: يقترب الحوض العلوي البارد من المنطقة وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار مُتفرقة على أجزاء من جمهورية مصر وغرب ووسط المملكة السعودية.
-الإثنين 18 مارس/آذار: تتعمق الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العالية شرقي البحر الأبيض المُتوسط بالتزامن مع امتداد مُنخفض البحر الأحمر، بحيث تهطل أمطار مُتفاوتة الغزارة في أجزاء عِدّة من شمال وغرب ووسط المملكة السعودية والعراق ويصحبها حدوث العواصف الرعدية أحياناً، كما وتشهد أجزاء من بلاد الشام ومصر بعض الأحوال الجوية غير المُستقرة.
-الثلاثاء 19 مارس/آذار: يشتد تأثير الحالة الجوية الماطرة بشكل إضافي على أجزاء مُختلفة من شمال ووسط وغرب المملكة السعودية بالإضافة إلى بلاد الشام والعراق والكويت ومصر.
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