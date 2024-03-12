بوريل: مستعدون للتعاون لتجسيد حل الدولتين
التاريخ
3/12/2024 7:08:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن الخطوة الأولى لتجسيد حل الدولتين هي إصدار قرار بالإجماع من مجلس الأمن وإن الاتحاد مستعد للتعاون في هذا الصدد.
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