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بوريل: مستعدون للتعاون لتجسيد حل الدولتين

3/12/2024 7:08:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن الخطوة الأولى لتجسيد حل الدولتين هي إصدار قرار بالإجماع من مجلس الأمن وإن الاتحاد مستعد للتعاون في هذا الصدد.

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