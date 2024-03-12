الاحتلال يزعم احباط 38 عملية في القدس منذ بداية الحرب
التاريخ
3/12/2024 7:08:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت الشرطة الاسرائيلية إنها أحبطت 38 عملية فلسطينية في القدس المحتلة منذ بداية الحرب منها 12 منذ بداية العام.
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