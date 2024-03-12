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لبيد: نحتاج 10 آلاف جندي والحريديم يتهربون من الخدمة

3/12/2024 7:08:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد ان الجيش بحاجة لـ10 آلاف جندي فورا و66 ألفا من الحريديم يتهربون من الخدمة.
وأضاف ، الثلاثاء ، انه لا يمكن للحكومة تأجيل تجنيد الحريديم على حساب الاحتياجات الأمنية.

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