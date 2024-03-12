لبيد: نحتاج 10 آلاف جندي والحريديم يتهربون من الخدمة

لبيد: نحتاج 10 آلاف جندي والحريديم يتهربون من الخدمة
التاريخ
3/12/2024 7:08:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد ان الجيش بحاجة لـ10 آلاف جندي فورا و66 ألفا من الحريديم يتهربون من الخدمة.
وأضاف ، الثلاثاء ، انه لا يمكن للحكومة تأجيل تجنيد الحريديم على حساب الاحتياجات الأمنية.
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