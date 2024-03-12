مستوطنون يهاجمون قرية بورين جنوبي نابلس
التاريخ
3/12/2024 7:08:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هاجم مستوطنون ، مساء الثلاثاء ، قرية بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وأحرقوا مركبة واعتدوا على الممتلكات.
تزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال للقرية.
MENAFN12032024000208011052ID1107969089
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.