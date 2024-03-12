واشنطن: نتنياهو زعيم دولة ذات سيادة ويعود له القرار
التاريخ
3/12/2024 7:08:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ان الرئيس بايدن لن يدعم عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا توفر حماية للمدنيين.
وأضاف ان نتنياهو زعيم دولة ذات سيادة ويعود له اتخاذ قرارات بشأن ما سيفعله.
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