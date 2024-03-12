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واشنطن: نتنياهو زعيم دولة ذات سيادة ويعود له القرار

3/12/2024 7:08:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ان الرئيس بايدن لن يدعم عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا توفر حماية للمدنيين.

وأضاف ان نتنياهو زعيم دولة ذات سيادة ويعود له اتخاذ قرارات بشأن ما سيفعله.

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