البنتاغون يرسل سفنا عسكرية لتشييد ميناء غزة المؤقت

البنتاغون يرسل سفنا عسكرية لتشييد ميناء غزة المؤقت
التاريخ
3/12/2024 7:08:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) انها ارسلت 4 سفن عسكرية إلى البحر المتوسط لدعم تقديم المساعدات لغزة وتشييد الميناء المؤقت.
وأضافت الوزارة ، الثلاثاء : نتوقع أن يبدأ الميناء المؤقت قبالة سواحل غزة العمل بكامل طاقته في غضون 60 يوما.
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