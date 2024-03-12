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البنتاغون يرسل سفنا عسكرية لتشييد ميناء غزة المؤقت

3/12/2024 7:08:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) انها ارسلت 4 سفن عسكرية إلى البحر المتوسط لدعم تقديم المساعدات لغزة وتشييد الميناء المؤقت.
وأضافت الوزارة ، الثلاثاء : نتوقع أن يبدأ الميناء المؤقت قبالة سواحل غزة العمل بكامل طاقته في غضون 60 يوما.

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