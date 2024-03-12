مواجهات بعد اقتحام الاحتلال لبيت لحم
التاريخ
3/12/2024 7:08:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال ، مساء الثلاثاء ، بلدة حوسان غرب بيت لحم.
واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمقاومين.
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