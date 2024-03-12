نصف مليون مستوطن بحاجة لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة
التاريخ
3/12/2024 7:08:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت القناة 12 العبرية ، الثلاثاء ، أن 520 ألف مستوطن بحاجة لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة 7 أكتوبر والحرب على غزة.
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