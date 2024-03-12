مسؤول إسرائيلي : نتنياهو قرر خوض مواجهة قوية مع بايدن

مسؤول إسرائيلي : نتنياهو قرر خوض مواجهة قوية مع بايدن
التاريخ
3/12/2024 7:08:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غضب بسبب تقرير الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) الذي يشير إلى احتمال فقدانه السلطة.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو قرر عقب تقرير "سي آي إيه" خوض مواجهة قوية مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
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