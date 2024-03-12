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مسؤول إسرائيلي : نتنياهو قرر خوض مواجهة قوية مع بايدن

3/12/2024 7:08:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غضب بسبب تقرير الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) الذي يشير إلى احتمال فقدانه السلطة.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو قرر عقب تقرير "سي آي إيه" خوض مواجهة قوية مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

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