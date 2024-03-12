45 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

45 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى
التاريخ
3/12/2024 7:08:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، الثلاثاء، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 45 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال.
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