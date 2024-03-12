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قرار صارم بشأن غياب طلبة المدارس اعتبارا من العام المقبل

3/12/2024 7:08:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعتزم وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي المقبل تطبيق حدا جديدا لعدد أيام غياب طلبة المدارس، وفقا لوزير التربية عزمي محافظة.
وقال محافظة، الثلاثاء إنّ الحد الأقصى لغياب الطالب لسبب قهري أو مرضي سيكون 10% سواء بعذر أو بدون؛ أي من تجاوز 20 يوما من الغياب يفصل ويرسب في صفه أو يحرم من التقدم لامتحان الثانوية العامة، اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
وأكّد، أنه يتم رصد الحضور والغياب في جميع مدارس الأردن يوميا وارسال السجل للوزارة؛ وفي حال تم اكتشاف فرق فيما هو موجود على أرض الواقع وما يرسل يتم الحساب وهذا مناط بمدراء المدارس والمعلمين.
وأشار إلى وجود أسس نجاح ورسوب للطالب، حيث كان يسمح للطالب سابقا نسبة غياب 20%؛ أي 40 يوما طيلة العام الدراسي أي 8 أسابيع إذا كان الدوام 5 أيام دوام في الأسبوع.

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