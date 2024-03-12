قوات الاحتلال تقتحم سجونا عدة وتعتدي على أسرى

قوات الاحتلال تقتحم سجونا عدة وتعتدي على أسرى
التاريخ
3/12/2024 7:08:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، أن قوات الاحتلال اقتحمت سجون عدة، واعتدت على أسرى فلسطينيين، الأمر الذي تسبب في جرج عدد منهم.
وقال موقع /واينت/ العبري، إن "مصلحة السجون الإسرائيلية أعلنت حالة استنفار قياسي في السجون الأمنية في إسرائيل مع بداية شهر رمضان".
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