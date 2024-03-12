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قوات الاحتلال تقتحم سجونا عدة وتعتدي على أسرى

3/12/2024 7:08:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، أن قوات الاحتلال اقتحمت سجون عدة، واعتدت على أسرى فلسطينيين، الأمر الذي تسبب في جرج عدد منهم.
وقال موقع /واينت/ العبري، إن "مصلحة السجون الإسرائيلية أعلنت حالة استنفار قياسي في السجون الأمنية في إسرائيل مع بداية شهر رمضان".

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