650 محاميا تشيليا يشتكون لـالجنائية الدولية ضد حكومة نتنياهو

650 محاميا تشيليا يشتكون لـالجنائية الدولية ضد حكومة نتنياهو
التاريخ
3/12/2024 7:08:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم أكثر من 650 محاميا تشيليا، الثلاثاء، شكوى قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو.
وتأتي الشكوى من قبل المحامين، بشأن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم حرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
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