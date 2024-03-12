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650 محاميا تشيليا يشتكون لـالجنائية الدولية ضد حكومة نتنياهو

3/12/2024 7:08:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم أكثر من 650 محاميا تشيليا، الثلاثاء، شكوى قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو.
وتأتي الشكوى من قبل المحامين، بشأن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم حرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

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