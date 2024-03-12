منظمة أممية تحذر من بقايا متفجرات الحرب الإسرائيلية على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت منظمة هانديكاب إنترناشونال، غير الحكومية، من المخاطر التي تحملها بقايا متفجرات الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت المنظمة، اليوم الثلاثاء، إن تداعيات القنابل التي لم تنفجر في القطاع ستكون وخيمة، لما قد تسببه من خسائر بشرية وإصابات معقدة قد تؤدي للإعاقة والصدمات النفسية، كما أنها تمثل عائقا لإيصال المساعدات الإنسانية وبدء إعادة الإعمار.
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