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منظمة أممية تحذر من بقايا متفجرات الحرب الإسرائيلية على غزة

3/12/2024 7:08:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت منظمة هانديكاب إنترناشونال، غير الحكومية، من المخاطر التي تحملها بقايا متفجرات الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت المنظمة، اليوم الثلاثاء، إن تداعيات القنابل التي لم تنفجر في القطاع ستكون وخيمة، لما قد تسببه من خسائر بشرية وإصابات معقدة قد تؤدي للإعاقة والصدمات النفسية، كما أنها تمثل عائقا لإيصال المساعدات الإنسانية وبدء إعادة الإعمار.

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