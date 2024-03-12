ناتشيراليزر من مجموعة أباريل تطلق تشكيلة رمضان في المملكة

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت علامة ناتشيراليزر، علامة رائدة تحت مظلة مجموعة أباريل، عن إطلاق تشكيلتها الحصرية لشهر رمضان في المملكة العربية السعودية. تحتفل التشكيلة بالأجواء الرمضانية وتجسد مفهوم العزلة، من خلال خليط مميز بين الأناقة والأهمية الثقافية لتلبية أذواق المتسوقين.

رمضان، هو شهر التأمل، والاستبطان، والتجمعات ولذلك تدرك علامة ناتشيراليزر أهمية هذه الأوقات وتهدف للاحتفال بها من خلال تشكيلتها المميزة.

تشكيلة ناتشيراليزر الرمضانية، المستوحاة من العادات المحلية والتفاصيل الثقافية، تحمل في طياتها جوهر العزلة – حيث تمنح فرصة للأفراد من أجل الانخراط في تأمل الذات، والاسترخاء، والسلام الداخلي وفي الوقت ذاته التعبير عن أساليبهم الشخصية.

وبالإضافة لترويج مفهوم العزلة، تتبنى تشكيلتنا قيم الاتحاد والتجمعات الاجتماعية التي تعتبر من أساسيات الاحتفالات الرمضانية. صممت كل قطعة لجعلنا نشعر بأهمية التجمعات والحفاظ على التعبير الفردي والإرث الثقافي.