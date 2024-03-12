ناتشيراليزر من مجموعة أباريل تطلق تشكيلة رمضان في المملكة

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلنت علامة ناتشيراليزر، علامة رائدة تحت مظلة مجموعة أباريل، عن إطلاق تشكيلتها الحصرية لشهر رمضان في المملكة العربية السعودية. تحتفل التشكيلة بالأجواء الرمضانية وتجسد مفهوم العزلة، من خلال خليط مميز بين الأناقة والأهمية الثقافية لتلبية أذواق المتسوقين.
رمضان، هو شهر التأمل، والاستبطان، والتجمعات ولذلك تدرك علامة ناتشيراليزر أهمية هذه الأوقات وتهدف للاحتفال بها من خلال تشكيلتها المميزة.
تشكيلة ناتشيراليزر الرمضانية، المستوحاة من العادات المحلية والتفاصيل الثقافية، تحمل في طياتها جوهر العزلة – حيث تمنح فرصة للأفراد من أجل الانخراط في تأمل الذات، والاسترخاء، والسلام الداخلي وفي الوقت ذاته التعبير عن أساليبهم الشخصية.
وبالإضافة لترويج مفهوم العزلة، تتبنى تشكيلتنا قيم الاتحاد والتجمعات الاجتماعية التي تعتبر من أساسيات الاحتفالات الرمضانية. صممت كل قطعة لجعلنا نشعر بأهمية التجمعات والحفاظ على التعبير الفردي والإرث الثقافي.
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