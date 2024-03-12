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وزير الخارجية الأميركي: هناك مساعٍ لتحقيق حل الدولتين

3/12/2024 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن:" إن الولايات المتحدة ستواصل العمل للتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة".


وبيّن بلينكن أن الوضع الإنساني في غزة يعدّ أمرا مفجعا، وسيتم مواصلة العمل لحين وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لـ6 أسابيع، كجزء من صفقة إطلاق الرهائن.


وأضاف أن هناك مساعٍ لتحقيق حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين معايير متساوية من الحرية والأمن.


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