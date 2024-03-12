وزير الخارجية الأميركي: هناك مساعٍ لتحقيق حل الدولتين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن:" إن الولايات المتحدة ستواصل العمل للتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة".
وبيّن بلينكن أن الوضع الإنساني في غزة يعدّ أمرا مفجعا، وسيتم مواصلة العمل لحين وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لـ6 أسابيع، كجزء من صفقة إطلاق الرهائن.
وأضاف أن هناك مساعٍ لتحقيق حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين معايير متساوية من الحرية والأمن.
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