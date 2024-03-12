سرايا القدس: فجرنا نفقا ومنزلا تحصن به جنود الاحتلال بالقرارة
التاريخ
3/12/2024 3:13:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء ، إنها فجّرت نفقا فخخا مسبقا في مجموعة من جنود الاحتلال، ومنزلاً مفخخا في قوة إسرائيلية خاصة قوامها 7 جنود وأوقعتهم بين قتيل وجريح، شرقي وشمال شرقي القرارة بقطاع غزة.
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