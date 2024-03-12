Tuesday, 12 March 2024 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سرايا القدس: فجرنا نفقا ومنزلا تحصن به جنود الاحتلال بالقرارة

3/12/2024 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء ، إنها فجّرت نفقا فخخا مسبقا في مجموعة من جنود الاحتلال، ومنزلاً مفخخا في قوة إسرائيلية خاصة قوامها 7 جنود وأوقعتهم بين قتيل وجريح، شرقي وشمال شرقي القرارة بقطاع غزة.













MENAFN12032024000208011052ID1107968663

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث