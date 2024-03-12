مفتي المملكة يحاضر في الأردنية حول الصبر والانتصارات في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، إن شهر رمضان المبارك شهر الصبر والنصر، والتضحيات والبطولات في تاريخ الأمة الإسلامية، فقد خاض النبي عليه الصلاة والسلام أول معركة في أول شهر يصومه.



وأضاف خلال محاضرة نظمتها كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بعنوان "رمضان شهر الصبر والانتصار" برعاية عميدها الدكتور عبد الرحمن الكيلاني، إلى أن إرادة الله شاءت أن يبارك الصيام بالجهاد والعمل، لما في هذا الشهر من بركة، حيث فيه أُنزل القرآن الكريم.



ودعا إلى قراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف انتصر في معاركه بعد أن صبر وعمل بجد، مبينا أن أحد أسباب النصر في معارك الرسول هي التفاف الصحابة والجنود حول ولي الأمر وطاعته، والالتزام بما يصدر عنه.



وأكد أن وضع الصحابة الاقتصادي وفقرهم لم يقف أمام طموحاتهم، فقد انتصروا بفضل العلم الذي تحلوا به والعمل الذي اجتهدوا فيه، إضافة إلى الدعاء المستمر لله تعالى، مشيرًا إلى أنّه إلى جانب الصبر، جزء من العمل الذي علينا القيام به، وأنه يتوجب علينا أن الأخذ بتلك الأسباب والعمل بها لننتصر.



وقال "علينا اليوم، ونحن في هذا البلد المباركة أرضه بالصحابة، بالتحلي بالصبر والدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ وطننا وشعبنا ويوفق جلالة الملك عبدالله الثاني ويبارك في جهود قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وأن يفرّج عن الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الجائر على مقدساته وأراضيه في غزة وباقي المدن المحتلة.