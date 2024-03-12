ألمانيا ستشارك في إنزال المساعدات جوًا على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مصادر في الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية الألمانية ستشارك في عمليات إنزال مساعدات إنسانية من الجو على قطاع غزة وذلك بناء على طلب وزارة الخارجية في برلين.
وتحول التركيز إلى إيصال المساعدات عبر البحر والجو منذ إعلان وكالات إغاثة تعثر توصيل المساعدات إلى غزة بسبب عقبات إسرائيلية وانعدام الأمن منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ربع سكان غزة يواجهون حاليا خطر المجاعة.
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