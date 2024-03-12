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ألمانيا ستشارك في إنزال المساعدات جوًا على غزة

3/12/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مصادر في الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية الألمانية ستشارك في عمليات إنزال مساعدات إنسانية من الجو على قطاع غزة وذلك بناء على طلب وزارة الخارجية في برلين.


وتحول التركيز إلى إيصال المساعدات عبر البحر والجو منذ إعلان وكالات إغاثة تعثر توصيل المساعدات إلى غزة بسبب عقبات إسرائيلية وانعدام الأمن منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول.


وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ربع سكان غزة يواجهون حاليا خطر المجاعة.


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