الحاج الفاضل هشام موسى زعتره في ذمة الله
التاريخ
3/12/2024 3:13:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتقل الى رحمته تعالى الحاج الفاضل هشام موسى زعتره، في عمّان صبيحة أول ايام شهر رمضان المبارك.
هذا وسيشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الاخير يوم الخميس في مقبرة وادي السير السفلى.
انا لله وانا إليه راجعون ..
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