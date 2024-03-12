لأول مرة بالاردن.. برنامج بكالوريوس تقني في تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الزراعي من أعمدة الاقتصاد الوطني وروافعه المهمة، ويشكل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي.



جاء ذلك خلال رعايته إطلاق برنامج بكالوريوس تقني في تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء في جامعة البلقاء التطبيقية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، ورئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور ساري حمدان.



وقال الحنيفات إن هذا البرنامج الذي استحدثته جامعة البلقاء، خطوة إلى الأمام في مجال المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة الأسواق من المهن التقنية المهمة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مبديا اعتزازه باستحداث هذه البرامج التقنية بما يسهم في تحقيق الرؤية الملكية بضرورة الاستثمار في مجال التعليم وصناعة العقول وبناء الأجيال المحترفة القادرة على صناعة أردن المستقبل.



وبين إن العالم يتوجه نحو الزراعة العضوية بأساليب حديثة تلبي متطلبات العالم لغذاء صحي سليم، إذ أصبح توفير الغذاء الكافي يشكل تحديا عالميا بسبب زيادة عدد سكان العالم المستمرة.

بدوره، قال العجلوني، إن الجامعة أطلقت برنامج البكالوريوس التقني تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية، هو أحد التخصصات التقنية الخمسة في الجامعة، ويهدف إلى إيجاد جيلٍ جديد من الخريجين التقنيين القادرين على الانخراط مباشرة بسوق العمل، ما يعد نقلة نوعية في التعليم التقني وينسجم مع الخطط الوطنية لإعداد جيل من التقنيين القادرين على الانخراط بالميدان.

وأضاف أن الجامعة ترتكز على الجوانب الفنية التطبيقية الموجهة لإعداد مهندسين زراعيين مؤهلين تأهيلا أكاديميا وعمليا بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يمكن أن تسند إليهم بعد تخرجهم.

وأشار إلى إعادة تأهيل المختبرات العملية ورفدها بأجهزة حديثة والمتطورة، وفتح باب الابتعاث للحصول على درجة الدكتوراه في تخصصات مرتبطة بالبرنامج مثل إنتاج النخيل، وتكنولوجيا الري الذكي، والزراعة العضوية، والذكاء الاصطناعي في الزراعة.