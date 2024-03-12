بني مصطفى: استراتيجية تمكين المرأة تتضمن توفير قروض ميسرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أنّه لا يمكن الحديث عن إنهاء الفقر للنساء والفتيات دون التطرق للتمكين الاقتصادي للمرأة.



جاء ذلك خلال مشاركة بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، في أعمال المائدة المستديرة الوزارية للجنة وضع المرأة 68 تحت عنوان "تعبئة التمويل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: السياسات والاستراتيجيات لإنهاء فقر النساء والفتيات"، في نيويورك.

وأضافت أن الأردن أطلق رؤية التحديث الاقتصادي، للارتقاء بنوعية الحياة للمواطنين، وقد تم على أثرها إطلاق استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى مضاعفة المشاركة الاقتصادية للمرأة خلال عشرة أعوام.

واستعرضت المبادرات التي تضمنتّها الاستراتيجية، ومن بينها توفير قروض ميسرة للمرأة، ودعم وتشجيع إنشاء الحضانات لرعاية الأطفال، وإنشاء المتاجر الإلكترونية للمرأة، وتحسين البنية التحتية لبيئة العمل المتعلقة بالمرأة، وتعزيز مشاركة المرأة في الصناعات التحويلية، وتنظيم عمل المرأة في قطاع العمل غير المنظم، وتوفير وسائل النقل.

وبينت بني مصطفى، أنه جرى توسيع نطاق التغطية تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لتشمل القطاع غير المنظم والشركات متناهية الصغر، وتم إقرار رفع سن التقاعد المبكر وإدخال تأمين الأمومة، إضافة إلى برنامج "رعاية" الذي تتحمل من خلاله المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دفع بدل رعاية الطفل في الحضانة لمدة 6 أشهر بهدف دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص وتوفير الحماية الاجتماعية، إضافة إلى توسيع نطاق التغطية وشمول العاملين بالحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة.

وأوضحت أنّ وزارة التنمية تقود الجهود الرسمية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، موضحة أن الاستراتيجية الاجتماعية شاملة تستجيب للصدمات والأزمات وتقدم رؤى مستقبلية للحماية الاجتماعية، وتعد في جوهرها مراعية للمساواة بين الجنسين، وتأخذ في الاعتبار احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، فضلاً عن أنّها تنفذ العديد من مشاريع التدريب والتمكين الاقتصادي في مراكز تنمية المجتمع المحلي، ومشاريع لتعزيز الإنتاجية لمساعدة النساء والأسر على البدء بمشاريع تمكنهم من الخروج من دائرة الفقر.

ولفتت إلى أنه من خلال صندوق المعونة الوطنية البرنامج الرئيسي للحماية الاجتماعية، فقد تم تبني سياسات ادماج المساواة بين الجنسين، حين حدد الصندوق 8 فئات مستهدفة من برنامج المعونات المالية المتكررة هن النساء وهي: أرملة الأيتام، والمسنة، والمصابين بالعجز الكلي الدائم وأسرهم، والأسرة البديلة، وأسر السجناء والمعتقلين، وأسرة الغائب أو المفقود، والمطلقات وأبنائهن، والمرأة التي لا معيل لها، مؤكدّة أنّ الأردن يتمسك بالتزامه بمواصلة هذا العمل نحو سد الفجوة بين الجنسين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والحد من تأنيث الفقر.