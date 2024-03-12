CIA : الضفة الغربية قابلة للاشتعال في الوقت الراهن

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA ) وليام بيرنز إنه لا تزال هناك إمكانية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومن المهم مواصلة العمل لتحقيقه.
وأضاف بيرنز أنه من الممكن إحراز تقدم، لكن هناك قضايا معقدة للغاية يجب حلها، وهذا الأمر ليس مستحيلا.
وبين ان الضفة الغربية لا تزال مكانا قابلا للاشتعال في الوقت الراهن نظرا لعدد من الأسباب، مشيراً أنه من مصلحة الجميع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لتهدئة الوضع بالضفة الغربية والمنطقة.
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