CIA : الضفة الغربية قابلة للاشتعال في الوقت الراهن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA ) وليام بيرنز إنه لا تزال هناك إمكانية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومن المهم مواصلة العمل لتحقيقه.



وأضاف بيرنز أنه من الممكن إحراز تقدم، لكن هناك قضايا معقدة للغاية يجب حلها، وهذا الأمر ليس مستحيلا.



وبين ان الضفة الغربية لا تزال مكانا قابلا للاشتعال في الوقت الراهن نظرا لعدد من الأسباب، مشيراً أنه من مصلحة الجميع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لتهدئة الوضع بالضفة الغربية والمنطقة.

