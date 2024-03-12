تقارير: الرئيس الفلسطيني سيكلف محمد مصطفى برئاسة الوزراء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الرئيس محمود عباس سيكلف محمد مصطفى برئاسة الوزراء وذلك خلفا لمحمد أشتيه.



وكان محمد اشتيه قدم في 26 شباط الماضي استقالة حكومته، وكلفه عباس بالاستمرار بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.



وأدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وعُين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة.