تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات
التاريخ
3/12/2024 3:13:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء دافئة نسبياً في اغلب المناطق واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية.
التحذيرات:
- خطر تدنى مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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