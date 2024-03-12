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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

3/12/2024 3:13:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء دافئة نسبياً في اغلب المناطق واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية.


التحذيرات:
- خطر تدنى مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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