شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على دير البلح
التاريخ
3/12/2024 3:13:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد عدد من المواطنين اليوم الثلاثاء، إضافة إلى إصابة آخرين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بمنطقة المحطة في دير البلح، وسط قطاع غزة.
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