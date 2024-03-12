موانئ دبي العالمية تطلق شبكة عالمية للشحن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتحت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أحدث مكاتبها ضمن سلسلة تشمل أكثر من 100 مكتب للشحن حول العالم.



ويعتبر مكتب ميامي أحدث مكاتب موانئ دبي العالمية، التي تفتتح أبوابها ضمن شبكة شاملة من الموانئ ومحطات النقل بالشاحنات، والشحن الجوي والبحري والجمارك وخدمات التخزين، والتي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة.



وأفادت مجموعة موانئ دبي العالمية بأنها شرعت في هذه المبادرة العالمية استجابةً للاضطرابات المتزايدة في حركة التجارة العالمية، والتي تتمثل في التغير المناخي، والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.



ويعمل في هذه المكاتب 1000 موظف، إلى جانب فريق مجموعة موانئ دبي العالمية الذي يضمّ أكثر من 108100 موظف.



ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بشكل كبير خلال الشهور الـ 12 المقبلة، لدعم ما يزيد على 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية سنوياً.