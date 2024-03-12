النفط يستقر بعد إبقاء أوبك على توقعاتها بشأن نمو الطلب

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بواقع 24 سنتا إلى 82.45 دولار للبرميل، وصعد عقد الخام الأميركي لشهر أبريل بواقع 31 سنتا إلى 78.24 دولار للبرميل.

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