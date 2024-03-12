النفط يستقر بعد إبقاء أوبك على توقعاتها بشأن نمو الطلب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط عالمياً، اليوم الثلاثاء، بعد أن أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام الحالي والعام المقبل في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط وخارجه.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بواقع 24 سنتا إلى 82.45 دولار للبرميل، وصعد عقد الخام الأميركي لشهر أبريل بواقع 31 سنتا إلى 78.24 دولار للبرميل.
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