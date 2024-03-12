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النفط يستقر بعد إبقاء أوبك على توقعاتها بشأن نمو الطلب

3/12/2024 3:12:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط عالمياً، اليوم الثلاثاء، بعد أن أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام الحالي والعام المقبل في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط وخارجه.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بواقع 24 سنتا إلى 82.45 دولار للبرميل، وصعد عقد الخام الأميركي لشهر أبريل بواقع 31 سنتا إلى 78.24 دولار للبرميل.


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