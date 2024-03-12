دارة الدكتور سلطان القاسمي تضيء بشهر مارس على «مفتاح الأمل»

اختارت دارة الدكتور سلطان القاسمي، ضمن مشروع «قصة جائزة» لشهر مارس هدية «مفتاح الأمل» التي تسلمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من الشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي حفيدة سموه، خلال افتتاحه فعاليات الدورة 28 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي عقد تحت شعار «في حب الكلمة المقروءة».

ويهدف مشروع «قصة جائزة» إلى تسليط الضوء بشكل شهري على إحدى القطع المميزة من مجموعة مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة.

رمز

ويعد «مفتاح الأمل» تقديراً رمزياً لما يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة إلى قطاع الطفولة منذ عقود، انطلاقاً من حرص سموه على بناء الإنسان مرتكز التطوير في إمارة الشارقة، إذ تم إنشاء مراكز أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، إلى جانب الجهود الكبيرة من مختلف القطاعات والجهات بالإمارة، والتي تكللت باعتماد الشارقة «مدينة صديقة للأطفال واليافعين» من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وتعود هدية مفتاح الأمل إلى نوفمبر من العام 2009 خلال جولة صاحب السمو حاكم الشارقة بأجنحة معرض الشارقة الدولي للكتاب عند زيارة سموه لدار كلمات للنشر والتوزيع.

وقدم خلال الزيارة مجموعة من أطفال مدرسة فكتوريا الدولية أمام سموه قراءات من كتاب «لو كنت طائراً» وتقدمت بعدها الشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي، بهدية «مفتاح الأمل» لمقام سموه تعبيراً عن حب الأطفال وتقديرهم له على كل ما يبذل من أجل أطفال العرب والعالم.