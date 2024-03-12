الزمالك يواجه مودرن فيوتشر في دور الثمانية لكأس الكونفيدرالية



أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، عن مواجهة مصرية خالصة بين الزمالك ومودرن فيوتشر .

ووضعت القرعة التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة الزمالك مع فيوتشر في دور الثمانية بينما يلتقي أبوسليم الليبي مع نهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد مع إتحاد العاصمة الجزائري والملعب المالي مع دريمز .

ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب لدور

الثمانية يوم 31 مارس على أن تقام جولة الإياب يوم السابع من أبريل المقبل.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك مع فيوتشر مع الفائز من الملعب المالي مع دريمز في نصف نهائي البطولة ويلتقي الفائز من مباراة أبو سليم مع نهضة بركان مع الفائز من مباراة ريفرز يونايتد مع اتحاد العاصمة في نصف نهائي البطولة .

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