طريق الأهلي المصري حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت اليوم الثلاثاء في القاهرة عن مواجهة بين الأهلي المصري حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة 11 مرة وسيمبا التنزاني.

نصف النهائي

وإذا تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي فسيلاقي الفائز من مواجهة (مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي)، وستقام مباراة العودة في القاهرة.

النهائي



وإذا تمكن الأهلي من الصعود إلى الدور النهائي سيلاقي المتأهل من مواجهتي (الترجي وأسيك أمام الفائز من يانج أفريكانز وصن داونز)، وستكون مباراة العودة في القاهرة.

وتأهل الأهلي لدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة متقدما بأربع نقاط عن يانج أفريكانز التنزاني، بينما تأهل سيمبا بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية بتسع نقاط متأخرا بنقطتين عن آسيك ميموزا من ساحل العاج.

وسيحظى الأهلي بميزة اللعب على أرضه في مباراة الإياب، وفي حال تأهله سيواجه الفائز من مازيمبي من الكونجو الديمقراطية وبترو أتليتيكو الأنجولي في قبل النهائي.

وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية أيام 29 و30 و31 مارس الحالي بينما تقام مباريات الإياب أيام الخامس والسادس والسابع من أبريل المقبل.

وحقق بترو رقما قياسيا في دوري أبطال أفريقيا عندما أصبح أول فريق لا يستقبل أي هدف في جميع مبارياته الست بدور المجموعات.

وفيما يلي قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال

سيمبا التنزاني ضد الأهلي المصري

مازيمبي من الكونجو الديمقراطية ضد بترو أتليتيكو الأنجولي

الترجي التونسي ضد آسيك من ساحل العاج

يانج أفريكانز التنزاني ضد صن داونز الجنوب أفريقي

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