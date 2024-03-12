كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق الجمعة من أبوظبي



أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو،“البطولة الأغلى على الساحة المحلية”، خلال يومي 15 و16 مارس الحالي في الاتحاد أرينا بأبوظبي.

وأكد الاتحاد في بيانه الصادر اليوم أن نسخة هذا العام من البطولة والمخصصة لفئة الكبار من اللاعبين واللاعبات في مختلف فئات الأوزان تشهد إقبالا كبيرا من الأندية ومنتسبيها للمشاركة في المنافسات، لا سيّما أنها تحمل أهمية كبرى في تعزيز التنافسية على الساحة المحلية للظفر بأغلى الكؤوس والألقاب، ورفع جاهزية اللاعبين ومعدلات لياقتهم البدنية في إطار استعداداتهم للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو " تفصلنا أيام قليلة عن موعد انطلاق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، والتي نحرص في الاتحاد على منحها أهمية خاصة، كونها تحظى بمكانة استثنائية لدى الرياضيين وجمهور الجوجيتسو، حيث تتوج الفائزين بالكأس الأغلى محليا".

وأضاف " حققت بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو نجاحات كبيرة على مدار الأعوام الماضية، وكانت على الدوام منصة رائدة للاعبين لإبراز قدراتهم ومواهبهم، وتقديم خلاصة تجربتهم على البساط والتسلح بالعزيمة والإصرار للوصول إلى منصة التتويج والفوز بأغلى الألقاب".

وأكد أن الأندية كانت ولا تزال شريكا مهما في اثراء البطولة عام بعد عام، وأظهرت حرصاً كبيراً على إشراك أعداد ومواهب لافتة من اللاعبين واللاعبات في النزالات، منوها بأن جميع الأندية بدأت استعداداتها لخوض هذه البطولة منذ بداية العام، وأعدّت برامج وخطط تدريبية شاملة، ونظمّت معسكرات تواكب أهمية الحدث، انطلاقا من إيمانها بأن لكل منها فرصة حقيقية لاعتلاء منصة التتويج.

وشهدت منافسات النسخة الماضية من البطولة نزالات قوية وحضوراً جماهيرياً غفيراً حيث تًوج نادي بني ياس بالمركز الأول لمنافسات فئة الرجال، وحلّ العين وصيفاً، بينما جاء نادي الجزيرة ثالثاً، وفي منافسات فئة السيدات تصدر نادي بني ياس المنافسة وحصل على المركز الأول، فيما حلّ نادي الوحدة في المركز الثاني وجاء العين ثالثاً. واتسمت منافسات الموسم الماضي بالندية العالية وتقارب المستويات والمنافسة الشديدة بين الأندية الفائزة بالمراكز الأولى التي تضم خيرة اللاعبين الذين يمثلون نواة المنتخب الوطني".

وترصد البطولة جوائز مالية مجزية للأندية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الرجال والسيدات تتجاوز مليون درهم، ما يوفر حافزاً إضافياً للاعبين واللاعبات على تقديم أفضل أداء على بساط المنافسة.

وأشار محمود السيد مدير أكاديمية الجوجيتسو بنادي الوحدة إلى حرص النادي على اعتلاء منصة التتويج والفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى على صعيد فئة الرجال، وكذلك بلقب السيدات الذي كان قريبا من نادي الوحدة العام الماضي، حيث حلّ وصيفا، مؤكداً أن لاعبي النادي واستعدوا للبطولة بشكل جيد منذ بداية الموسم، ودرسوا أداءهم ونقاط الضعف والقوة فيه خلال النسخة الماضية، لعلاج نقاط الضعف وتعظيم نقاط القوة في مشاركاتهم القادمة.

وقال " كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو بطولة محلية بمواصفات عالمية تحظى باهتمام كل الأندية المحلية ولطالما كانت مشاركتنا في البطولة منذ انطلاقها أولوية قصوى، وبذل فريقنا جهوداً كبيرة في التدريب على مدى الأسابيع الماضية واضعا نصب عينيه المنافسة على اللقب".

وقال يوري ألفيس، مدرب نادي بني ياس " تتصدر بطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة وكأس أم الإمارات للجوجيتسو قائمة أبرز البطولات على مستوى الدولة وتحرص الأندية المحلية على بذل قصارى جهدها للمشاركة بنخبة لاعبيها ولاعباتها والتنافس وخوض نزالات قوية واعتلاء منصات التتويج ونسعى إلى تقديم أداء مميز في هذه النسخة من كأس رئيس الدولة والدفاع عن اللقب والتتويج مجدداً. وقد تدرب لاعبونا بقوة على مدار الأسابيع الماضية، وكلنا ثقة بقدرتهم على التفوق وإبراز مهاراتهم وإحراز نتائج نفخر بها".

وقالت أسماء الحوسني، لاعبة فريق بني ياس " نولي أهمية خاصة لهذه البطولة، حيث نعتزم الدفاع عن اللقب بكل ما أوتينا من قوة، ومواصلة مسيرة إنجازاتنا في البطولة، وسنتحلى بعقلية الفوز منذ البداية وحتى نهاية النزالات".

وقال عبد الله الكبيسي، لاعب نادي الوحدة " بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو واحدة من أصعب البطولات، إذ تجمع نخبة اللاعبين واللاعبات من أبرز أندية الدولة للنزال وسط أجواء تتسم بالتنافسية والقوة واتطلع إلى المشاركة في النزالات وتقديم أداء مميز يليق باسم نادي الوحدة وسنبذل أقصى طاقاتنا لحصد اللقب.

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