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بطولة إيطاليا: ايقاف المدرب المقال دافيرسا 4 مباريات لنطحه مهاجم فيرونا

3/12/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اوقفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم مدرب ليتشي روبرتو دافيرسا المقال من منصبه اربع مباريات الثلاثاء، بعد نطحه مهاجم فيرونا الفرنسي توما هنري في مباراة مشحونة الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين.

واقال ليتشي مدربه دافيرسا الإثنين بعدما اعتدى على المهاجم هنري في مباراة انتهت بفوز فيرونا 1-0.

كما تم تغريم المدرب البالغ 48 عاما مبلغ 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) بسبب المخالفة التي قالت الرابطة إن أحد مساعدي الحكم دانييلي كيفّي شاهدها.

واعتذر دافيرسا عما بدر منه على وسائل التواصل الاجتماعي لكنه ادعى أنه كان يحمي لاعبيه فقط، وأصر على أنه لم ينطح المهاجم الفرنسي هنري الذي طرده الحكم لاحقا بعد اندلاع عراك بين لاعبي الفريقين وجهازهما الفني عقب صافرة النهاية وتم إيقافه لمباراة واحدة.

ومُني ليتشي بالخسارة الرابعة في اخر خمس مباريات له حيث بات يحتل المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، ولا يتقدم سوى بنقطة واحدة عن فروزينوني الثامن عشر آخر الهابطين في الوقت الحالي.

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