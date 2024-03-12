ليفربول يعيّن مايكل إدواردز رئيساً تنفيذياً لكرة القدم

عاد مايكل إدواردز إلى نادي ليفربول الإنجليزي بعد تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم، ليقود مرحلة انتقالية بعد رحيل المدرب الحالي الألماني يورغن كلوب في نهاية الموسم.

أمضى إدواردز أكثر من عقد في ملعب أنفيلد كمدير للأداء ومدير رياضي، قبل رحيله في عام 2022.

وارتبط اسم ابن الرابعة والأربعين بناديي مانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين، لكن مالكة ليفربول مجموعة فنواي الرياضية سعت لتأكيد عودته إلى الفريق الأحمر.

وسيحلّ إدواردز بدلاً من رئيس فنواي مايك غوردون في اتخاذ القرارات بما يتعلق بكرة القدم.

قال إدواردز "أنا ممتن كثيراً لمايك، جون (هنري)، توم (فيرنر) ومجموعة المالكين لمنحي فرصة هذا الدور القيادي الجديد مع مجموعة فنواي".

تابع "أشعر بالتواضع بسبب رغبتهم ومثابرتهم في العمل معي مجدداً".

وسيترك إدوادرز منصبه الحالي مع مجموعة لودونوتيكس للإدارة الرياضية في الأوّل من يونيو.

وعلى رأس قائمة مهام إدواردز في أنفيلد، تعيين مدير رياضي جديد يكون مسؤولاً عن جلب مدرب بديل بعد رحيل كلوب.

ويُعدّ الإسباني شابي ألونسو، بطل أوروبا 2005 مع ليفربول كلاعب وسط، من أبرز المرشحين لخلافة كلوب، بعد دوره الرائع في قيادة باير ليفركوزن إلى صدارة الدوري الألماني واقترابه من اللقب الأول في تاريخه.

ويحتلّ ليفربول راهناً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنكليزي، بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر، ونقطة عن مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب.

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