يويفا يبدأ تعديلات على طريقة سحب قرعة دوري أبطال أوروبا

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإجراء تعديلات شاملة الصيف المقبل على نظام سحب قرعة دوري أبطال أوروبا، بحيث تتلاءم مع الشكل الجديد للمسابقة.

وستقام بطولات الأندية الأوروبية الثلاثة في الموسم المقبل بنظام الدوري من 36 فريقا بدلا من نظام المجموعات بمشاركة 32 فريقا والذي كان معمولا به منذ موسم 2000/1999.

ومن المقرر أن يواجه كل فريق في مرحلة الدوري 8 أندية أخرى، ويحاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تطوير عملية سحب القرعة التي كانت تتم بشكل يدوي بسحب اسماء الفرق من أوعية مصنفة.

لكن جورجيو ماركيتي نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه لم يعد من الممكن سحب القرعة بشكل يدوي.

وأشار إلى أن نظام السحب اليدوي سيجعل القرعة تمتد 3 أو 4 ساعات لأنها ستضم حوالي 900 كرة لاحتمالات الأندية في القرعة.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه بصدد تطوير إجراءات سحب القرعة لتكون خليطا بين السحب اليدوي والإلكتروني، وأن التدخل الآلي سيكون قيد المراجعة المستمرة لتجنب أي تلاعب في القرعة.

ومن المقرر أن يتم إبعاد المواجهات المباشرة بين الأندية من نفس البلد في منافسات الدور الأول الذي سيقام بنظام الدوري.

وسيبدأ (يويفا) اعتبارا من الأدوار الإقصائية تطبيق تصنيف الأندية على غرار التنس بحيث يتم وضع الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني في مرحلة الدوري بمسارين مختلفين بالقرعة بحيث لا يمكنهما الالتقاء حتى المباراة النهائية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز