35 صدمة كهربائية لإنعاش قلب لاعب مصري توقف لمدة ساعة كاملة سقط أثناء مباراة

تعرض أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر المصري إلى إغماءة أثناء مباراة ناديه مع الاتحاد السكندري أمس في الدوري المصري.

وسقط اللاعب قبل نهاية المباراة وتم نقله فوراً إلى المستشفى، وتوقفت عضلة قلبه لمدة ساعة كاملة ما أدى إلى صعق قلبه بأكثر من 35 صدمة كهربائية ليعود إليه النبض من جديد.

وكشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، تفاصيل تطورات الحالة الصحية للاعب حيث أكد أنها في مرحلة أفضل بكثير عن دخوله المستشفى.

وفي تصريح لمصيلحي عبر قناة "أون تايم سبورتس قال: "اختصارًا للأمر.. حالة رفعت كانت في مرحلة، وأصبحت في مرحلة أفضل بكثير، حالة اللاعب فور وصوله للمستشفى كانت سيئة للغاية، وتعرض لـ35 صدمة كهربائية ليستفيق القلب مرة أخرى ويعود للنبض".وأكد مصيلحي أن اللاعب الآن حالته مستقرة وتحت الملاحظة الطبية في غرفة العناية المركزة تحت إشراف أطباء قلب متخصصين، وهناك خبير متخصص سيتابع رفعت في المستشفى ظهر الثلاثاء؛ لتقييم حالته وبناء على التقارير والفحوصات سيتم حسم الأمر حول نقله لمستشفى آخر متخصص في القلب.

وقال مصيلحي إن مدرب المنتخب المصري حسام حسن حضر خصيصاً من أجل الاطمئنان على اللاعب.

وقال وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر: إن أحمد رفعت يخضع لفحوصات على كامل جسده حاليًا، للوقوف على السبب الرئيسي وراء الإغماء.

وأضاف أنه حاليًا يتواجد في الرعاية بإحدى مستشفيات الإسكندرية، وتحت الملاحظة الدقيقة.

واختتم قائلاً: «رفعت يعاني من أزمة في القلب.. ونأمل من الله أن يمر منها على خير، وأناشد الجميع بالدعاء له».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز