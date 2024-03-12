الهلال السعودي على موعد مع رقم قياسي لافت في دوري أبطال آسيا

سيحقق الهلال السعودي رقماً قياسياً لافتاً بحال فوزه على مواطنه الاتحاد، الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، كونه سينفرد بأكبر عدد من الانتصارات المتتالية لفريق كرة قدم للرجال في مختلف المسابقات.

وفقاً لموقع غينيس للأرقام القياسية، انفرد نيو ساينتس الويلزي أولاً بالرقم القياسي البالغ 27 فوزاً متتالياً، بين 14 أغسطس 2016 و30 ديسمبر 2016، حين حطم رقماً حققه أياكس الهولندي (26 انتصاراً متتالياً) بين 1971 و1972.

فاز في مبارياته في الدوري الويلزي، الكأس، كأس الرابطة وكأس التحدي.

عادله الهلال بين 25 سبتمبر 2023 و8 مارس 2024. بدأ سلسلته بفوز على الجبلين في كأس الملك، وصولاً إلى تخطيه أخيراً الرياض 3-1 في الدوري المحلي.

وبحال تكرار فوزه على الاتحاد (2-0 ذهاباً)، الثلاثاء في جدة، سينفرد الهلال بهذا الرقم القياسي.

فاز حتى الآن في 16 مباراة متتالية في الدوري الذي يتصدره بفارق شاسع عن غريمه النصر، 8 في دوري أبطال آسيا الذي أحرز لقبه أربع مرات قياسية و3 في كأس الملك المحلية.

عن الرقم القياسي، قال مدربه البرتغالي جورجي جيزوس بعد الفوز الأخير على الرياض "إن تحقق فسيبقى في التاريخ لنا وللاعبين، لكنه ليست بطولة! البطولات هي الدوري والكأس ودوري الأبطال، ولكن كلما طالت سلسلة الانتصارات اقتربت أكثر من الهدف الرئيسي، وهو تحقيق البطولات".

وتأتي سيطرة الهلال على الكرة السعودية وتألقه آسيوياً، بعد انفاقه نحو 380 مليون دولار حسب تقارير، لضمّ أمثال لاعبي الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، البرازيلي مالكوم، البرتغالي روبن نيفيش، المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو.

كما ضمّ البرازيلي نيمار الذي لم يحمل ألوانه كثيراً بعد قدومه من باريس سان جرمان الفرنسي، بسبب اصابة قوية بركبته تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وتعود المباراة الاخيرة التي اخفق فيها الهلال بتحقيق الفوز إلى 21 سبتمبر الماضي، عندما تعادل مع ضمك (1-1) في الدوري.





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