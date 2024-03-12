أولمبياد باريس: اطلاق أسماء شخصيات نسائية على شوارع القرية الإعلامية

أطلقت مدينة دونيي (سين-سان-دوني) الثلاثاء أسماء شخصيات نسائية على جميع شوارع القرية الإعلامية لأولمبياد باريس 2024، والتي ستحتضن صحافيين خلال الالعاب قبل أن تتحول إلى منطقة سكنية.

قال عمدة المدينة كانتان جيزيل في بيان خلال حفل أقيم في الثامن من مارس الحالي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق المرأة، إنه تم اطلاق على الشوارع الثمانية للأحياء الجديدة "أسماء لشخصيات نسائية محلية أو وطنية".

وأكدت البلدية أن هذا الاسماء هي "فرصة لتكريم الدور الحاسم للمرأة في مجتمعنا ولكن أيضا لزيادة حضور اسماء النساء في الأماكن العامة" لهذه البلدية التي يبلغ عدد سكانها 11300 نسمة.

ومن بين الشخصيات المختارة أسماء معروفة مثل المحامية والناشطة والسياسية جيزيل حليمي، أو الفنانة والمناضلة جوزفين بيكر. إضافة إلى نساء يتمتعن بشهرة محلية أو سرّية، مثل إيف شاستانيول التي توفيت عام 2020 عن عمر ناهز مئة عام، أو كارولين إيغل وهي أول امرأة فرنسية تقود طائرة مقاتلة في عام 1999.

واختيرت هذه الاسماء بعد استفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي.

وتحاول العديد من البلديات في جميع أنحاء فرنسا اطلاق اسماء نساء على المزيد من شوارعها لزيادة ظهورها في الأماكن العامة، ورغم ذلك تعتبر الارقام ضئيلة جداً مقارنة بعدد الشوارع التي تحمل أسماء الرجال.

وستستقبل القرية الإعلامية المنشأة من أجل دورة الألعاب الأولمبية 2024، هذا الصيف 1580 صحافياً من أصل 26000 معتمد، معظمهم من التقنيين الذين سيعملون في أحد المراكز الصحافية، وهو مركز لوبورجيه. وسيتم افتتاحه رسمياً في نهاية شهرمارس المقبل.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز