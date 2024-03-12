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غدا الأربعاء .. لأول مرة سيدة تشارك في تحكيم مباراة ديربي الدوري الإيراني

3/12/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


يشهد ديربي الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم بين فريقي استقلال طهران وبرسيبوليس غدا الأربعاء، حدثا غير مسبوق حيث تشارك سيدة في الطاقم التحكيمي للمباراة.

وذكرت وكالتا أنباء "إرنا" و"إسنا" الرسميتان في إيران اليوم الثلاثاء أن مهسا غرباني ستتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

وبحسب وكالة أنباء "مهر"، سيتم السماح أيضا بحضور السيدات في المدرجات.

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