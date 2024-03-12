غدا الأربعاء .. لأول مرة سيدة تشارك في تحكيم مباراة ديربي الدوري الإيراني

(MENAFN
- Al-Bayan)
يشهد ديربي الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم بين فريقي استقلال طهران وبرسيبوليس غدا الأربعاء، حدثا غير مسبوق حيث تشارك سيدة في الطاقم التحكيمي للمباراة.
وذكرت وكالتا أنباء "إرنا" و"إسنا" الرسميتان في إيران اليوم الثلاثاء أن مهسا غرباني ستتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).
وبحسب وكالة أنباء "مهر"، سيتم السماح أيضا بحضور السيدات في المدرجات.
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