يويفا: لن نتدخل في تحديد مصير كأس الرابطة الإنجليزية



أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه لن يتدخل في حسم مصير بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه قرار يخص المسؤولين في إنجلترا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه كان من المأمول تقليص مباريات كأس الرابطة الإنجليزية مع إلغاء جولة الإعادة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي إذا توصلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لاتفاق مع رابطة دوري الدرجة الأولى بشأن الحقوق المالية.

وأضافت أن هذا الاتفاق بات أمرا بعيد المنال حيث فشلت الرابطتان في التوصل لاتفاق خلال اجتماع عقد أمس الإثنين، وكان التركيز الأكبر على تعديل اللوائح المالية.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، طالب في وقت سابق بإلغاء بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

لكن جورجيو ماركيتي الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد اليوم الثلاثاء أن أي قرار يخص البطولات المحلية هو أمر يخص المسؤولين في إنجلترا.

وأضاف ماركيتي "نحن (يويفا) ننظم بطولاتنا ونحاول أيضا أن نحترم بشدة قرارات روابط الأندية والاتحادات المحلية".

وأشار "الاتحادات الوطنية وروابط الأندية تدرك جيدا ما هو الأفضل لبلادها، بينما قررنا منذ فترة طويلة أن الفائز بكأس الرابطة لن يتأهل للمشاركة في بطولة أوروبية".

ومن المنتظر أن تستمر مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بالموسم المقبل حتى شهر يناير الذي كان مخصصا لمباريات بطولات الكأس المحلية، لتتزامن بذلك المباريات الأوروبية مع المسابقات المحلية.

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