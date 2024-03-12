بطولة إنجلترا: مانشستر سيتي يخسر حارسه إيدرسون لشهر



يغيب البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي بطل إنجلترا عن القمة المرتقبة امام ارسنال في الدوري الانجليزي لكرة القدم نهاية مارس الجاري، بسبب اصابة في الفخذ مما سيبعده عن الملاعب قرابة الشهر.

وتعرّض الحارس البرازيلي للاصابة اثناء هجمة حصل فيها ليفربول على ركلة جزاء في مباراة القمة التي انتهت بالتعادل 1-1 الاحد.

وبقي إيدرسون على ارض الملعب خلال تنفيذ ركلة جزاء انبرى لها الارجنتيني ألكسيس ماك أليستر بنجاح، معادلا النتيجة بعد هدف جون ستونز الافتتاحي، لكنّ المدرب الاسباني بيب غوارديولا عاد واستبدله بالالماني شتيفان أورتيغا.

ويتصدر أرسنال ترتيب برميرليغ بفارق الاهداف عن ليفربول ونقطة واحدة عن سيتي الثالث.

ويحلّ فريق "المدفعجية" ضيفًا في ملعب الاتحاد في 31 مارس المقبل في مباراة اخرى ذات اهمية كبيرة.

كذلك، سيكون إيدرسون خارج قائمة فريقه في مواجهة نيوكاسل ضمن الدور ربع النهائي لكأس إنجلترا السبت، إضافة الى المباراتين الدوليتين الوديتين لمنتخب بلاده امام انجلترا واسبانيا.

وقال أورتيغا "لقد حان وقتي مع اصابة إيدي. كنت جاهزا كما اكون دائما".

وأضاف "كانت لحظة مميزة ان ادخل في هذه المباراة الكبيرة والعالم بأسره يشاهد. كان شعورا جميلا".

وأردف "استمتعت بكل ثانية. لا شيئ جديدا بما حصل، كنت مستعدا وجاهزا".





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