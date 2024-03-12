Tuesday, 12 March 2024 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بطولة إنجلترا: مانشستر سيتي يخسر حارسه إيدرسون لشهر

3/12/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


يغيب البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي بطل إنجلترا عن القمة المرتقبة امام ارسنال في الدوري الانجليزي لكرة القدم نهاية مارس الجاري، بسبب اصابة في الفخذ مما سيبعده عن الملاعب قرابة الشهر.

وتعرّض الحارس البرازيلي للاصابة اثناء هجمة حصل فيها ليفربول على ركلة جزاء في مباراة القمة التي انتهت بالتعادل 1-1 الاحد.

وبقي إيدرسون على ارض الملعب خلال تنفيذ ركلة جزاء انبرى لها الارجنتيني ألكسيس ماك أليستر بنجاح، معادلا النتيجة بعد هدف جون ستونز الافتتاحي، لكنّ المدرب الاسباني بيب غوارديولا عاد واستبدله بالالماني شتيفان أورتيغا.

ويتصدر أرسنال ترتيب برميرليغ بفارق الاهداف عن ليفربول ونقطة واحدة عن سيتي الثالث.

ويحلّ فريق "المدفعجية" ضيفًا في ملعب الاتحاد في 31 مارس المقبل في مباراة اخرى ذات اهمية كبيرة.

كذلك، سيكون إيدرسون خارج قائمة فريقه في مواجهة نيوكاسل ضمن الدور ربع النهائي لكأس إنجلترا السبت، إضافة الى المباراتين الدوليتين الوديتين لمنتخب بلاده امام انجلترا واسبانيا.

وقال أورتيغا "لقد حان وقتي مع اصابة إيدي. كنت جاهزا كما اكون دائما".

وأضاف "كانت لحظة مميزة ان ادخل في هذه المباراة الكبيرة والعالم بأسره يشاهد. كان شعورا جميلا".
وأردف "استمتعت بكل ثانية. لا شيئ جديدا بما حصل، كنت مستعدا وجاهزا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN12032024000110011019ID1107968453

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث