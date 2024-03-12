كان يعتقد أنه رهينة.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي أثناء هجوم حماس ونقل جثته إلى غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أن جنديا كان يعتقد أنه محتجز رهينة في غزة، قُتل إبان هجوم السابع من أكتوبر الماضي ونقلت جثته حينها إلى القطاع.

وقال الجيش في بيان إن الرقيب إيتاي هين (19 عاما) الذي يحمل الجنسية الأمريكية كذلك "سقط في 7

أكتوبر ثم اختطف" جثمانه إلى قطاع غزة مقاتلون فلسطينيون. وهو في عداد نحو 250 إسرائيلياً وأجنبياً اقتيدوا رهائن إبان الهجوم.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي التقى والد الرهينة الذي يعرف كذلك باسم تشين وشقيقه في البيت الأبيض في ديسمبر، عن تعازيه في بيان قال فيه "لقد شعرت أنا وجيل بالصدمة عندما علمنا أن إيتاي تشين قتلته حماس خلال هجومها الإرهابي الوحشي".

وأضاف "أؤكد مجددا تعهدي لجميع عائلات الذين ما زالوا محتجزين رهائن: نحن معكم. ولن نتوقف أبدا عن العمل لإعادة أحبائكم إلى ديارهم".

وأطلق سراح أكثر من 100 رهينة خلال هدنة لأسبوع اعلنت في

نوفمبر. ومقابل ذلك أفرجت إسرائيل عن نحو 240 أسيرا فلسطينيا.

وقتل جنود إسرائيليون ثلاثة رهائن من طريق الخطأ في غزة في ديسمبر فيما أنقذ ثلاثة آخرون خلال عمليات عسكرية نفذت هناك.

ولا يزال 130 شخصا محتجزين وفق إسرائيل التي تُرجّح مقتل 32 منهم في القطاع.

ويبلغ إجمالي عدد الجنود الاسرائيليين القتلى منذ 7 أكتوبر 590 جنديًا، قتل منهم 249 منذ بدء الهجوم البري على غزة في 27

أكتوبر.

وتوعّدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد هجومها الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وباشرت إسرائيل حملة قصف كثيفة على غزة ردا على الهجوم أتبعتها بعمليات عسكرية برية في 27

أكتوبر، أسفرت حتى الآن عن مقتل 31184 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

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