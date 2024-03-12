الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة في الأردن

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة في المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن البرامج الرمضانية التي تنفذها الهيئة في عدد من دول العالم خلال الشهر الفضيل.

وقام سعادة يوسف عبدالله الهرمودي نائب قائد فريق الإغاثة الإماراتي، بتسليم الطرود الغذائية، للأسر المتعففة المسجلة لدى لجنة زكاة وصدقات مليح وذيبان المركزية في العاصمة الأردنية "عمان"، في حين قام متطوعو الفريق بتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة في محافظة المفرق الأردنية، بينما جرى تخصيص عدد من النقاط في شوارع المملكة لتوزيع وجبة كسر إفطار صائم.

وأعرب المستفيدون، عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، والهلال الأحمر الإماراتي، على الدعم المتواصل للمحتاجين في كافة أنحاء العالم، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وأن يديم عليهما نعمة الأمن والأمان.

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