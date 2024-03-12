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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

3/12/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا، صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر في الخليج العربي، متوسط إلى خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:16 والمد الثاني عند الساعة 03:32، والجزر الأول عند الساعة 08:58 والجزر الثاني عند الساعة 21:13، أما بحر عمان فيكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 23:49، والجزر الأول عند الساعة 06:31.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 28 20 90 50
دبي 28 22 80 50
الشارقة 28 19 70 40
عجمان 27 22 80 45
أم القيوين 27 19 80 45
رأس الخيمة 28 18 80 30
الفجيرة 29 19 65 35
العـين 30 22 65 40
ليوا 29 21 95 45
الرويس 26 21 90 50
السلع 25 21 90 50
دلـمـا 26 21 85 50
طنب الكبرى / الصغرى 24 21 85 50
أبوموسى 23 22 85 50

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