توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا، صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر في الخليج العربي، متوسط إلى خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:16 والمد الثاني عند الساعة 03:32، والجزر الأول عند الساعة 08:58 والجزر الثاني عند الساعة 21:13، أما بحر عمان فيكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 23:49، والجزر الأول عند الساعة 06:31.
وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 28 20 90 50
دبي 28 22 80 50
الشارقة 28 19 70 40
عجمان 27 22 80 45
أم القيوين 27 19 80 45
رأس الخيمة 28 18 80 30
الفجيرة 29 19 65 35
العـين 30 22 65 40
ليوا 29 21 95 45
الرويس 26 21 90 50
السلع 25 21 90 50
دلـمـا 26 21 85 50
طنب الكبرى / الصغرى 24 21 85 50
أبوموسى 23 22 85 50
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