محطات براكة الأولى في آسيا وأفريقيا والثانية في العالم بالتزامها بمعايير التمويل الأخضر

تم تصنيف عملية إعادة تمويل محطات براكة للطاقة النووية التي أُعلن عنها عام 2023 بقيمة 8.89 مليار درهم كتمويل أخضر، وهو ما يسلط الضوء على المساهمة الكبيرة للطاقة النووية في تعزيز الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات ودعم استراتيجيتها للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، من خلال توفير كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية.

وجرى الانتهاء من عملية إعادة التمويل في يوليو 2023 مع اثنين من البنوك الإماراتية الريادية؛ بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع (ADCB) وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع (FAB) من قبل شركة براكة الأولى، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن الشؤون المالية والتجارية.

حيث تمت إعادة تمويل تسهيلات القروض الحالية من خلال عملية سوق تنافسية وتحويلها إلى تمويل أخضر بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول بصفته المنسق الأخضر الرئيسي، وبنك أبوظبي التجاري باعتباره منسق التمويل الأخضر.

وتقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي في عملية خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة في دولة الإمارات، لتعزيز مسيرة الدولة نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل محطات براكة بكامل طاقتها في وقت لاحق من عام 2024، حيث ستنتج 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

كما تقوم الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة بدور أساسي في تسهيل وصول الشركات المحلية في أبوظبي إلى التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة من خلال برنامج شهادات الطاقة النظيفة مما يؤدي إلى تعزيز الميزة التنافسية والقدرة على فرض علاوة خضراء على منتجاتها وخدماتها.

ويعد التمويل الأخضر لمحطات براكة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، والثاني من نوعه على مستوى العالم، بعد التمويل الأخضر بقيمة مليار يورو الذي تم منحه لشركة كهرباء فرنسا لصيانة محطاتها للطاقة النووية في عام 2022، حيث ركزت صفقات تمويل قطاع الطاقة النووية التي تحمل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في السابق على السندات الخضراء، مع إصدار أولها لشركة "بروس باور" الكندية في عام 2021.

ويسلط هذا التصنيف الضوء على الإدراك المتزايد لدى العالم بأن محطات الطاقة النووية هي مصادر نظيفة للكهرباء، مع وجود إمكانات كبيرة للتوسع في مجالات جديدة مثل إنتاج الهيدروجين النظيف والأمونيا، إلى جانب أن محطات الطاقة النووية مصدر ثابت للطاقة، حيث العديد منها تنتج الكهرباء لمدة 60 عامًا على الأقل، وهو ما يوفر عرضاً مالياً مستقراً للبنوك.

ومن خلال ثلاث محطات تنتج الكهرباء على نحو تجاري والمحطة الرابعة تقترب من التشغيل التجاري، تمكنت محطات براكة من إنتاج أكثر من 60 غيغاواط/ ساعة من الكهرباء النظيفة، مع الحد مما يقرب من 30 ألف كيلو طن من الانبعاثات الكربونية.

وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: عملية إعادة تمويل محطات براكة بما يلبي متطلبات التمويل الأخضر يؤكد على الدور المحوري للطاقة النووية في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة؛ وتواصل محطات براكة تحقيق العديد من الإنجازات كواحدة من أولى محطات الطاقة النووية على مستوى العالم التي تحظى بالتمويل الأخضر، حيث نقوم بتوفير الطاقة المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الكهرباء النظيفة والوفيرة على مدار الساعة.

وأضاف الحمادي : من خلال محطات براكة، تقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتعزيز وتحفيز البحث والتطوير في مجال حلول الطاقة النظيفة مثل إنتاج الهيدروجين النظيف، والمفاعلات المصغرة، وهو ما سيعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية طويلة المدى، من بينها دعم القطاعات الصناعية المتقدمة، وتوفير آلاف فرص العمل، وتطوير سلسلة إمداد كبيرة لضمان النمو المستدام.

وتم الإعلان عن هذا الإنجاز في المقر الرئيسي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي، حضره سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة، وناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، والمهندس عبدالله عبد العزيز الشامسي، رئيس الأعمال التجارية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، ولودوفيك نوبيلي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، إضافة إلى مارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعبدالله الجنيبي، رئيس القطاع الدولي للحكومات والحكومات والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول.

وقال ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى: تسعى شركة براكة الأولى لاستخدام طرق مبتكرة لتمويل مشروع محطات براكة، من خلال الائتلاف المشترك الذي تم إنشاؤه في عام 2016 حتى اليوم.

حيث نقترب من التشغيل الكامل لكافة محطات براكة الأربع؛ ويوضح مشروع محطة براكة أن الطاقة النووية هي مصدر نظيف للطاقة وتقنية أكدت نجاحها من الناحية التمويلية؛ ويسعدنا التعاون عبر التمويل الأخضر مع بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، لتعزيز دور أبوظبي الريادي في دعم الاقتصاد العالمي الخالي من الانبعاثات الكربونية.

وأكدت مراجعة مستقلة معترف بها عالمياً في مجال تقديم الخبرات والحلول، أن إعادة تمويل محطات براكة تتماشى مع مبادئ التمويل الأخضر من خلال تقييم ثلاثة عناصر أساسية، تشمل؛ مؤهلات محطات براكة في مجال الاستدامة، ومساهمتها الإيجابية في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومواءمة التسهيل الائتماني مع الملف البيئي والاجتماعي والحوكمة.

وتساهم إعادة التمويل من خلال اثنين من أكبر البنوك في دولة الإمارات في دعم جهود الدولة المتمثلة في تعزيز القيمة المحلية المضافة باعتبارها مكوناً رئيسياً للاقتصاد الخالي من الانبعاثات الكربونية. وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، رئيس الأعمال التجارية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:

يمثل تصنيف التسهيل الائتماني لمحطات براكة كتمويل أخضر إنجازاً مهماً في مسيرة تطور قطاع الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس الدور المتزايد الأهمية الذي تؤديه الطاقة النووية كمصدر لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة؛ وفي ظل النمو والازدهار الاقتصادي المستمر للدولة، يلتزم بنك أبوظبي التجاري بتمكين عملائه في جميع القطاعات ودعم خططهم الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية لأعمالهم وتحقيق الحياد المناخي؛ ونفخر بشراكتنا مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا خلال السنوات المقبلة.

وقال مارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نهنئ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على استيفاء محطات براكة للطاقة النووية لمتطلبات التمويل الأخضر، مع الأخذ بالاعتبار أن خفض الانبعاثات الكربونية هي عملية تعاونية، وبنك أبوظبي الأول ملتزم بالقيام بدوره لدعم التزام دولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال شراكات التمويل الأخضر مثل هذه؛ ونحن ندرك مسؤوليتنا في دعم المشاريع الخضراء لشركائنا خلال مسيرتهم نحو الحياد المناخي، ونثمن هذه الفرصة لتسهيل تحقيق أهداف العمل المناخي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

ويعد بنك أبوظبي الأول، أول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى"التحالف المصرفي من أجل الحياد المناخي" الذي أطلقته الأمم المتحدة في عام 2021؛ كما يعد أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل المستدام، فهو أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضع أهدافاً لتمويل عملية خفض الانبعاثات الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك بما فيها النفط والغاز وإنتاج الطاقة والطيران والصلب.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن بنك أبوظبي الأول أنه غطى 90% من هذه الأهداف للشركات والمؤسسات في ثمانية قطاعات؛ ويُصنف البنك حالياً ضمن أفضل البنوك أداءً في المنطقة فيما يتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما أنه من بين أفضل 15 بنكاً في مجال القروض الخضراء على مستوى العالم، وقد التزم بتسهيل أكثر من 500 مليار درهم للتمويل المستدام والانتقالي بحلول عام 2030.

وترتكز استراتيجية بنك أبوظبي التجاري للمناخ إلى قناعة أساسية بأن التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية يمثل فرصة تاريخية لدولة الإمارات؛ وبوصفه أحد الموقعين على "تعهد الشركات الإماراتية المسؤولة عن المناخ" مع وزارة التغير المناخي والبيئة، يلتزم بنك أبوظبي التجاري بمبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وباتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية.

كما أظهر البنك دعمه للعمل المناخي، من خلال قرار استراتيجي بالانضمام إلى التحالف المصرفي العالمي "التحالف المصرفي من أجل الحياد المناخي" في نوفمبر 2023.

وكجزء من إطاره المناخي الجديد، قام بنك أبوظبي التجاري بمضاعفة التزامه بالتمويل المستدام بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 125 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030، ومع تحديد هدف قصير الأجل بقيمة 50 مليار درهم بحلول عام 2025.

ومنذ عام 2021، جمع البنك وأتم عمليات تسهيل بما يزيد عن 23 مليار درهم في التمويل المستدام من خلال البرامج الخضراء، والسندات، والقروض المرتبطة بالاستدامة، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والقروض الخضراء، لدعم العملاء في انتقالهم إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وتواصل محطات براكة إضافة المزيد من العوائد الاقتصادية في دولة الإمارات، فضلاً عن تطوير ودعم سلسلة الإمداد المحلية وتوفير الآلاف من فرص العمل المجزية لمواطني الدولة، ولا سيما أنها تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، حيث تضم أربعة مفاعلات من طراز APR1400.

كما أصبحت المحطات أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة، وتقوم بخفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك، بينما تدعم استراتيجية دولة الإمارات لتصبح من مصدري الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030.

وفي إطار الرؤية المستقبلية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، أطلقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، الذي يركز على تطوير أحدث التقنيات النووية لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم والتحول إلى الطاقة النظيفة، مع دعم وتعزيز مسيرة دولة الإمارات نحو الحياد المناخي، من خلال استكشاف وتقييم أحدث التقنيات في فئات المفاعلات المصغرة والمتوسطة والمفاعلات الدقيقة المتقدمة، والتي يمكنها إنتاج الهيدروجين والأمونيا.

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