«باركن» تزيد عدد الأسهم المخصصة للأفراد 12% في طرحها العام الأولي

أعلنت شركة باركن عن زيادة في عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من طرحها العام الأولي («الاكتتاب العام» أو «الطرح») استجابة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد بدولة الإمارات.



وتمت زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من 74,970,000 إلى 89,964,000 سهم عادي، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، واستناداً إلى النطاق السعري المعلن مسبقاً، والذي يتراوح بين 2.00 درهم إلى 2.10 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 179.93 مليوناً و188.92 مليون درهم تقريباً، تمثل ما نسبته 12% من حجم الطرح الأولي مقارنة بنسبة 10% المعلن عنها سابقاً.



وبقي حجم الطرح دون تغيير عند 749,700,000 سهم عادي تمثل 24.99% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة. وبعد زيادة التخصيص لطرح الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم تخصيص 659,736,000 سهماً عادياً لشريحة المستثمرين المؤهلين، بدلاً من 674,730,000 سهم عادي، تمثل 88% من أسهم الطرح، مقارنة بنسبة 90% المعلن عنها سابقاً.

وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث تم إغلاق باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات اليوم 12 مارس 2024 وغدًا لطرح المستثمرين المؤهلين.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم «باركن» في سوق دبي المالي بتاريخ 21 مارس الجاري، تحت الرمز «باركن» ورقم التعريف الدولي AEE01370P249.



وتم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع، وشركة جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات) وبنك أبو ظبي الأول كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ليكون البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وويو بنك، كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.

لا يتحمل بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات للأشخاص الطبيعيين.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

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