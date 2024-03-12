تركيب إضاءات مبادرة رمضان في حدائق دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت حملة "رمضان في دبي"، عن تركيب إضاءات في حدائق الإمارة، والرامية إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها دبي احتفالاً بالشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة.
وكشفت الحملة عن الجدول الزمني لتركيب الإضاءات في أربع حدائق، هي حديقة مشرف الوطنية، حيث تم الانتهاء من تركيب الإضاءات اليوم (12 مارس) وسيبدأ التشغيل غداً الأربعاء.
وفي الحديقة القرآنية وحديقة زعبيل، سيتم إنجاز التركيب في 15 مارس، والتشغيل 16 مارس. وفي 17 مارس سيتم الانتهاء من تركيب الإضاءات في حديقة بحيرة غدير الطير، والتشغيل في الـ 18 من الشهر الجاري.
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