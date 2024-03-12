تركيب إضاءات مبادرة رمضان في حدائق دبي

أعلنت حملة "رمضان في دبي"، عن تركيب إضاءات في حدائق الإمارة، والرامية إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها دبي احتفالاً بالشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة.

وكشفت الحملة عن الجدول الزمني لتركيب الإضاءات في أربع حدائق، هي حديقة مشرف الوطنية، حيث تم الانتهاء من تركيب الإضاءات اليوم (12 مارس) وسيبدأ التشغيل غداً الأربعاء.



وفي الحديقة القرآنية وحديقة زعبيل، سيتم إنجاز التركيب في 15 مارس، والتشغيل 16 مارس. وفي 17 مارس سيتم الانتهاء من تركيب الإضاءات في حديقة بحيرة غدير الطير، والتشغيل في الـ 18 من الشهر الجاري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز