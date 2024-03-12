دبي تقدم لسكانها وزوارها مجموعة من التجارب الاستثنائية في شهر رمضان المبارك

تقدم دبي لسكانها وزوارها فرصة الاستمتاع بمجموعة من التجارب الاستثنائية خلال شهر رمضان عبر جدول فعاليات غني بالتجارب والأنشطة الثقافية الفريدة من نوعها، ضمن فعاليات حملة "رمضان في دبي" هذا العام، حيث تتحول المدينة إلى وجهة للاحتفالات المبهجة بقدوم الشهر الفضيل، بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وبما يعكس المكانة الرائدة لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، في مختلف المناسبات.

ويأتي إطلاق حملة "رمضان في دبي" استجابة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الذي وجه بإطلاق حملة "رمضان في دبي" الرامية إلى لإبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالاً بحلول الشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وذلك تحت مظلة واحدة من خلال الحملة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للمدينة على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وفي إطار حملة "رمضان في دبي" ، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة مجموعة من الفعاليات والأنشطة في مختلف أنحاء المدينة في الفترة من 10 مارس وحتى عيد الفطر، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها الاجتماع معاً والاستمتاع باحتفالات ليس لها مثيل على مستوى العالم.





وتنبض مدينة دبي بالحياة لتمنح السكان والزوار فرصة قضاء أسعد اللحظات معاً في كل ركن من أركان المدينة التي تتألق باحتفالات وتجارب استثنائية خلال شهر رمضان المبارك. ولخلق ذكريات لا تُنسى، يمكن لمواطني أكثر من 200 جنسية المشاركة في هذه الاحتفالات الفريدة في مختلف أنحاء المدينة.



وتقدم دبي تشكيلة واسعة من وجبات الإفطار والسحور والأسواق الرمضانية الخارجية وفعاليات الترفيه العائلي والفعاليات المجتمعية والتجارب الثقافية وتجارب الإقامة الفندقية للأشخاص من جميع الأعمار، مما يعزز روح التعاون والتواصل المجتمعي تماشياً مع قيم الشهر الكريم.



وتعليقاً على حملة "رمضان في دبي" لعام 2024، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة: "يعد شهر رمضان مناسبة مثالية لمشاركة أسعد اللحظات مع الأهل والأصدقاء. وفي ظل جدول فعاليات مزدحم بالتجارب المتنوعة، يقدم رمضان في دبي للأشخاص من مختلف الأعمار والجنسيات فرصاً لا حصر لها لاحتضان تجارب جديدة والاستمتاع بثقافة دبي وتراثها الغني في هذا الشهر الكريم. ونحن نرحب بالجميع للمشاركة في الأجواء المبهجة التي تقدمها المدينة، وتجربة كل ما هو أصيل وفريد من نوعه والاحتفالات النابضة بالحياة والأنشطة والفعاليات والمأكولات الاستثنائية خلال شهر رمضان المبارك".



الفعاليات الترفيهية الرمضانية

تقام عروض الألعاب النارية الساعة 10:00 مساءً في الفترة من 15 وحتى 17 مارس ومن 29 وحتى 31 مارس في كل من بلوواترز وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس، ومن 22 وحتى 24 مارس في السيف ومن 5 وحتى 7 أبريل في دبي فستيفال سيتي مول.

ولإضافة المزيد من الأجواء الاحتفالية، ستقوم وسائل الترفيه التقليدية مثل المسحراتي وعازفي العود والقانون بإسعاد زوار مناطق السيف وممشى الخوانيج وبلوواترز خلال عطلات نهاية الأسبوع. وستظهر شخصيتا مدهش ودانة المحبوبتان لدى الأطفال طوال الشهر الكريم في مردف سيتي سنتر وديرة سيتي سنتر وسيركل مول وابن بطوطة مول.



نكهات رمضان

تشتهر دبي بكونها واحدة من أبرز وجهات تناول الطعام على مستوى العالم، وتقدم المدينة مجموعة متنوعة من خيارات الإفطار والسحور اللذيذة والتي يمكن للضيوف الاستمتاع بتناولها في أجواء رمضانية أصيلة سواء داخل المطاعم أو في الخيام الرمضانية التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة، مع تشكيلة واسعة وشهية من المأكولات المحلية والعالمية.



ويقدم مهرجان "مأكولات الشارع في رمضان" أجواء مجتمعية نابضة بالحياة لاستكشاف النكهات المحلية والاستمتاع بالطقس اللطيف في الليل مع العائلة والأصدقاء. وتقام الدورة الثانية من المهرجان في منطقة الكرامة من 22 مارس وحتى 7 أبريل.



ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بتناول وجبات الإفطار اللذيذة في المطاعم الموجودة داخل الفنادق المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك بالم كيتشن في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا النخلة دبي، ومواي في سوفيتل دبي النخلة، وميناز كيتشن في منتجع ومارينا ذا وستن دبي شاطئ الميناء السياحي، وأكوا في جيه دبليو ماريوت ماركيز، وليفل 42 في شانغريلا دبي، وسو أبتاون دبي وميليا ديزرت بالم.



ويتيح تطبيق "Everything App" من "كريم" لسكان دبي وزوارها حجز باقات الإفطار مسبقاً من خلال خدمة DineOut في أكثر من 150 وجهة، بما في ذلك مطعم جونز داون تاون دبي، والإفطار في التراس الموجود بين الأبراج في جميرا أبراج الإمارات، ومجلس السلطان في جميرا زعبيل سراي. ويمكن للعملاء الاستفادة من العروض الترويجية التي تتراوح بين 15 و40 بالمئة على فواتير تناول الطعام في جميع الوجهات، إلى جانب عروض ترويجية إضافية بنسبة 30 بالمئة على خدمة "هلا تاكسي" عند الانتقال من وإلى وجهات تناول الطعام.



خيام رمضانية





تقدم الخيام الرمضانية التي تنتشر في مختلف أنحاء دبي لسكان المدينة وزوارها أجواءً رائعة وأصيلة تتماشى مع روح الشهر الكريم، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من خيارات الإفطار والسحور، بدءاً من الأطباق العربية التقليدية وحتى المأكولات العالمية المتنوعة التي يمكن التلذذ أثناء الاستماع إلى عازفي العود.



ويمكن للضيوف الاستمتاع بالإطلالات الجميلة والأجواء المميزة في كل من "حديقة رمضان" في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي أو "التراس بين الأبراج" في فندق جميرا أبراج الإمارات.



تجارب التسوق





توفر وجهات ومراكز التسوق مجموعة رائعة من وسائل الترفيه والعروض الترويجية والجوائز والعلامات التجارية المحلية والعالمية التي تشتهر بها دبي. ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول خيمة رمضانية كبيرة حيث يمكن للضيوف تجربة الأجواء التراثية وتذوق أشهى المأكولات، بالإضافة إلى سوق رمضان الليلي في Bay By Social. وسيحظى الزوار الذين يتناولون الطعام مع استخدام تطبيق Blue بفرصة الفوز بنقاط Blue وجوائز أسبوعية تصل إلى 5000 درهم، كما يمكن للجميع الاستمتاع بمشاهدة العروض الترفيهية المتجولة. ويستقبل مول الإمارات زواره بمجموعة من الفعاليات المتنوعة وزينة رمضان التي تساعدهم على الشعور بأجواء وروحانيات الشهر الكريم. ويشارك مول الإمارات أيضاً في مبادرة إطعام المستقبل، وهي مبادرة للمسؤولية المجتمعية تُقام بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام وتهدف إلى تقليل هدر الطعام عن طريق التبرع بالفائض من الطعام وتوزيعه على المحتاجين.



وتقدم حملة TICKIT 50 نقطة، أي ما يعادل 50 درهماً إماراتياً، للضيوف الذين استمتعوا بتناول وجبة الإفطار ثلاث مرات في ذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس أو سيتي ووك. وتستضيف الوجهتان عدداً من الأسواق الرمضانية التي تعرض مجموعة من منتجات الحرف اليدوية إلى جانب العروض الموسيقية والترفيهية. ويطلق سيتي سنتر مردف فرع "سويت كورنر 2.0" الجديد، ويقدم كل من سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة استرداداً نقدياً بنسبة 5 بالمئة على شكل نقاط Share.

ويمكن للمتسوقين أيضاً استكشاف العروض الرمضانية الخاصة في بلوواترز، والاستفادة من العروض الترويجية على أشهر العلامات التجارية في ذا أوتلت فيليدج. كما يمكن لزوار ابن بطوطة مول وسيركل مول الاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام وسط أجواء رمضانية رائعة تجسد جوهر الشهر الكريم.



وسيحظى الزوار بفرصة الفوز بجوائز كبرى في السحب الكبير الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة على فرصة

الفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 200000 درهم. وسيتم اختيار 22 فائزاً خلال عطلة عيد الفطر للحصول على جوائز تتراوح قيمتها بين 5000 و15000 درهم. وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان وأرابيان سنتر والغرير سنتر ودبي أوتلت مول ولولو سيليكون سنترال ومركز مدن المجتمعي ومركز شروق المجتمعي وباي أفينيو ومركز فيلانوفا المجتمعي ومركز بوابة الخيل المجتمعي وسوق سيرينا ومركز تايمز سكوير ودبي فستيفال بلازا وكراون مول ومرحبا مول والقوز مول وسنترال مول.



عروض الفنادق والمطاعم

تقدم فنادق دبي مجموعة كبيرة من العروض الترويجية الحصرية للعائلات والأصدقاء، بما يتماشى مع أهداف شهر رمضان المتمثلة في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع. ويشمل ذلك عروض الإقامة الفندقية وعروض الإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بتجارب الإفطار والسحور في مجموعة من أرقى فنادق المدينة، بما في ذلك منتجع وسبا تاج إكزوتيكا النخلة دبي، وسوفيتل دبي النخلة، وجيه دبليو ماريوت ماركيز، وميليا ديزرت بالم وفنادق جميرا وغيرها. وبالنسبة للعائلات، يمكن للأطفال تناول الطعام مجاناً في منتجع ليغولاند دبي.

وتشمل الفنادق التي تقدم مأكولات وتجارب وعروض خاصة بشهر رمضان، فندق كراون بلازا دبي فستيفال سيتي، وفندق سو/ أبتاون دبي، ومنتجعات حتا وفنادق شانغريلا ومنتجع وسبا تاج إكزوتيكا النخلة دبي، وسوفيتل دبي النخلة، ومنتجع ومارينا لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، ومنتجع ومارينا ذا وستن دبي شاطئ الميناء السياحي، وفندق باراماونت دبي، ومنتجع ليغولاند دبي، وفندق جيه دبليو ماريوت ماركيز، وفنادق ومنتجعات سنترال، ودوسيت ثاني دبي، وفندق ماريوت الجاف، وفندق وأجنحة هوليداي إن دبي فستيفال سيتي، وفنادق ومساكن حياة بليس دبي، وفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وغراند بلازا موفنبيك مدينة دبي للإعلام، وفندق برج العرب جميرا، وفنادق ومنتجعات جميرا، وفنادق جراند حياة، وفندق ميليا ديزرت بالم، وفندق ميلينيوم بلازا داون تاون.

أنشطة وفعاليات العلامات التجارية العالمية

يوفر شهر رمضان الفرصة لشراء منتجات حصرية تقدمها أشهر العلامات التجارية في العالم مع الاستمتاع بالأجواء الرمضانية الرائعة في مراكز التسوق والمتاجر والأسواق الرمضانية المتنوعة.



وتقدم علامة ستيلا مكارتني في دبي مجموعة "روز كابسول" الجديدة حصرياً خلال رمضان 2024، كما تكشف فيرساتشي عن مجموعة "ميدل إيست كابسول" الحصرية، ويمكن للمتسوقين أيضاً الحصول على مجموعة من المنتجات الحصرية والاستفادة من العروض الترويجية الرائعة التي تقدمها أفضل العلامات التجارية العالمية مثل ستيف مادن، وديون لندن، وناين وست، وتشارلز أند كيث، وليفل شوز.



الفعاليات

تقدم مدينة دبي مجموعة من الفعاليات المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك. ويمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة عرض ماشا والدب المليء بالمرح والموسيقى والمغامرة في كوكاكولا أرينا يوم 15 مارس. ويمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بالأجواء المميزة لحفل هومايون شاجريان وأنوشيرافان روحاني في دبي يوم 8 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي.

أبرز الوجهات والعروض الخاصة



يمكن للعائلات صنع ذكريات خاصة طوال شهر رمضان المبارك، مع عدد من أفضل الوجهات التي تقدم عروض خاصة خلال الشهر الكريم في مختلف أنحاء دبي. ويمكن للكبار والصغار قضاء يوم ممتع في دبي دولفيناريوم، أو التجول في حديقة الزهور "دبي ميراكل جاردن" أو رؤية تماثيل المشاهير داخل متحف مدام توسو في دبي، أو الاستمتاع بزيارة متحف "أولي أولي" للأطفال.





فعاليات وأنشطة رياضية وصحية

تستضيف دبي مجموعة من فعاليات اللياقة البدنية التي تقام في الهواء الطلق بما في ذلك سلسلة "سكتشرز برفورمانس رن"، حيث يمكن للسكان والزوار الركض أو المشي على مسارات يتراوح طولها بين 3 و16 كيلومتراً في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى سباق دبي هاربور الليلي حيث يمكن للأشخاص من جميع الأعمار والقدرات المشاركة في اختيار مسارات السباق أثناء الاستمتاع بالإطلالات الخلابة.





ويعود كأس دبي العالمي 2024، أحد أبرز الفعاليات الرياضية والاجتماعية، إلى مضمار ميدان في 30 مارس، في ما يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بيوم رائع في طقس شهر أبريل المثالي ومشاهدة كأس الماسترز للبولو 2024 والذي يُقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية من 1 وحتى 6 أبريل.





ويمكن لمحبي الرياضة أيضاً مشاهدة أولى تصفيات بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليغ" من أديداس في كوكاكولا أرينا من 22 وحتى 24 مارس، حيث يتأهل ثمانية فرق تحت 18 سنة إلى النهائيات التي ستقام في برلين في وقت لاحق من العام الجاري.

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