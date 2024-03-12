بلدية الكويت تحدد مواعيد عمل المطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 3 (كونا) -- أصدرت بلدية الكويت قرارا إداريا بشأن مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي وما في حكمها من المحال خلال شهر رمضان المبارك.
وقال المدير العام لبلدية الكويت المهندس سعود الدبوس في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن القرار المشار إليه يقضي بالسماح للمحلات بمباشرة وتجهيز أعمالها قبل موعد الإفطار الرسمي بساعتين.
وشدد الدبوس على الإدارات المختصة في أفرع البلدية بالمحافظات بضرورة متابعة المطاعم والمقاهي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة أحكامه. (النهاية)
م س ع / ع ع ح
MENAFN12032024000071011013ID1107968356
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.