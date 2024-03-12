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بلدية الكويت تحدد مواعيد عمل المطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك

3/12/2024 2:37:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 3 (كونا) -- أصدرت بلدية الكويت قرارا إداريا بشأن مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي وما في حكمها من المحال خلال شهر رمضان المبارك.
وقال المدير العام لبلدية الكويت المهندس سعود الدبوس في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن القرار المشار إليه يقضي بالسماح للمحلات بمباشرة وتجهيز أعمالها قبل موعد الإفطار الرسمي بساعتين.
وشدد الدبوس على الإدارات المختصة في أفرع البلدية بالمحافظات بضرورة متابعة المطاعم والمقاهي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة أحكامه. (النهاية)

م س ع / ع ع ح


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